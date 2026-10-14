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Психолог онлайн: если кажется, что все вокруг добились большего, посмотрите это видео

Психолог онлайн: если кажется, что все вокруг добились большего, посмотрите это видео

Экс-одноклассники рассказывают, какими талантливыми выросли их дети, а бывшие коллеги хвастаются успехами в карьере? И вас это ужасно бесит? Что с этим делать, в видео объясняет психолог.

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