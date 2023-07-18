Новости - тольк...
В Польше шествие – «Дуда, Качинский – хохол украинский!»

В Польше шествие – «Дуда, Качинский – хохол украинский!»

Тысячи поляков выражают мнение о текущем президенте Польши Дуде и бывшем – Качиньском.«Дуда, Качинский – хохол украинский»https://vk.

Комментарии
Татьяна Собколова
👍👍👍
2 г.
Леонид Руси
Народ... это сброд... что за тираном идёт... Всем народам запада ездят по ушам пидоры и сатанисты... А те по простоте душевной верят всему. И только когда уровень жизни становится очень низким, а проблем очень много, быдлонаселение начинает включать мозги
2 г.
Гарибян Сусанна
Может стало доходить и до них? Не хочется подыхать на полях Украины .
2 г.
