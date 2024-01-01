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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пауло Коста – о бое Конора и Чендлера в среднем весе: «Я заменю Майкла»

«Я заменю Майкла Чендлера», – написал в соцсетях средневес UFC Пауло Коста. Макгрегор сообщил, что подерется с Чендлером 29 июня: «Бой пройдет в среднем весе» Чендлер – о бое с Конором: «Всегда говорил, что хотел разобраться с тобой, когда ты самый большой, мощный и сильный».

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