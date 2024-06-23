Париж предупреждает об опасности для Олимпиады после аномальной жары 

Олимпийские игры в Париже могут стать самыми жаркими в истории, сообщает The Guardian. По данным The Guardian, все больше спортсменов выражают беспокойство по поводу экстремальной жары, которую прогнозируют на время проведения Олимпийских игр.
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