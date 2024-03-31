5 бесценных советов, которые помогут вам стать продуктивнее

Во время рабочего дня постоянно отвлекаетесь на телефон, а потом переживаете, что ничего не успеваете? Вы не одни! Это очень распространенная проблема в современном обществе, с которой, к счастью, можно справиться Сегодня в социальных сетях можно наткнуться на тысячи аккаунтов псевдоэкспертов, которые продают свои курсы по повышению продуктивности.