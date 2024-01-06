В Новосибирске спасают брошенного в квартире без отопления щенка

Жители улицы Котовского бьют тревогу по поводу оставленного в неотапливаемой квартире щенка.Жители Новосибирска бьют тревогу по поводу щенка, которого нерадивые хозяева оставили в одной из квартир дома №18/1 на улице Котовского.
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