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Шюр Рете не выступит в марафоне на чемпионате мира-2023 в Планице

Шюр Рете не выступит в классическом масс-старте на 50 км на ЧМ в Планице. Федерация лыжных видов спорта Норвегии сообщила, что у лыжника симптомы простуды.

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