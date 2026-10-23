Юргазета В Новосибирской области разразился резонансный миграционный скандал: уроженка одной из среднеазиатских стран попробовала обманным путём получить российское гражданство.
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Программа переселения соотечественников? А соотечественники это кто? По хорошему это традиционные национальности России. При чем здесь таджики, узбеки?
С переменой места жительства эти не становятся лучше, весь тот бардак и хаос они везут с собой, во всём мире, где их много, они превращают всё вокруг себя в то от чего бежали.
Ст. 327 УК РФ, не оставляет возможности легализоваться в РФ, но легализует (через Пленум ВС РФ) ст. 159 УК РФ и возможность остаться в России в колонии общего режима года на 3 - 4, а потом... и здравствуй родной аул и лишь тебе доверяю я......
Бла-бла-бла! А всё останется на своих местах как обычно!... Где-то кому-то сунут в карман три копейки и сработают тормоза!...