Тренер Семин: Джикии надо восстановить свои оптимальные кондиции

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о переходе Георгия Джикии в подмосковные "Химки", отметив, что футболисту надо приложить усилия, чтобы восстановить оптимальные кондиции, передает Metaratings.
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