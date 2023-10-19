«Бонита, займись уже делом»: подписчики Виктории Бони отреагировали на ее коллекцию оружия

Виктория Боня Соцсети Виктория Боня ведет насыщенную жизнь и ни в чем себе старается не отказывать. Модель тщательно следит за своей внешностью, улучшая ее с помощью пластических операций, путешествует по миру и зарабатывает на различных онлайн-марафонах.