Изменения в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию

18 сентября 2024 года президентом Российской Федерации подписан Указ о внесении изменений в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)