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Смоленская Газета

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Изменения в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию

Изменения в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию

18 сентября 2024 года президентом Российской Федерации подписан Указ о внесении изменений в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

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