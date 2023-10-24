ЦАХАЛ находится на пределе своих возможностей, считают в США

Армия обороны Израиля находится на пределе своих возможностей. Об этом сообщает издание Vice. Израильские чиновники считают, что наземная операция в секторе Газа может занять несколько месяцев и потребует серьезного военного присутствия.
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