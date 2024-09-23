Питерский чиновник спас свои миллионы от конфискации, отправившись на СВО

Объединенная пресс-служба городских судов сообщила, что Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приостановил производство по иску прокуратуры в отношении бывшего главы администрации Кировского района Ленобласти Андрея Шорникова и его супруги.
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