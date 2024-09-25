РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!💪 В хуторе Новокиевка полным ходом идут работы по реализации проекта "В ПРИОРИТЕТЕ - ДОРОГИ".
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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!💪 В хуторе Новокиевка полным ходом идут работы по реализации проекта "В ПРИОРИТЕТЕ - ДОРОГИ".