Трамп призвал Китай и Путина остановить СВО

Избранный президент США Дональд Трамп публично обратился к главе России Владимиру Путину.Прибывший в Париж для участия в открытии собора Нотр-Дам Дональд Трамп публично сказал о том, что о "хорошо знает" русского президента, и заявила о необходимости сворачивать украинский конфликт, пока он не перерос в нечто большее.