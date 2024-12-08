Трамп призвал Китай и Путина остановить СВО

Избранный президент США Дональд Трамп публично обратился к главе России Владимиру Путину.Прибывший в Париж для участия в открытии собора Нотр-Дам Дональд Трамп публично сказал о том, что о "хорошо знает" русского президента, и заявила о необходимости сворачивать украинский конфликт, пока он не перерос в нечто большее.
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