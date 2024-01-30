Экс-премьер и экс-глава МИД Пакистана получили срок за разглашение гостайны

Бывший премьер-министр Пакистана, основатель партии "Техрик-и-Инсаф" ("Движение за справедливость") Имран Хан и экс-глава МИД Шах Махмуд Куреши получили десять лет лишения свободы каждый по делу о разглашении гостайны, сообщил телеканал Geo.