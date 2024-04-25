RT показал кадры из Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, где группа «Амура» в составе спецназа «Ахмат» и бойцы 25-й армии Вооружённых сил России планомерно уничтожают военных украинской армии.
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