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RT показал кадры из Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении

RT показал кадры из Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении

RT показал кадры из Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, где группа «Амура» в составе спецназа «Ахмат» и бойцы 25-й армии Вооружённых сил России планомерно уничтожают военных украинской армии.

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