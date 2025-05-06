Кремль представит список иностранных гостей парада Победы в Москве

Помощник президента России Юрий Ушаков, курирующий внешнеполитическую сферу, представит список иностранных гостей, которые прибудут в Москву в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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