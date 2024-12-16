СК переквалифицировал статью о крушении танкера «Волгонефть 212» на более тяжкую

Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю сообщает, что одно из уголовных дел, связанных с крушением танкера в Черном море, было переквалифицировано на более тяжкий состав после подтверждения гибели члена экипажа судна «Волгонефть 212».