Инфантино присоединится к выборам президента ФИФА в 2027 году

www.globallookpress.com/IMAGO/JOERAN STEINSIEK/imago-images.de Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино собирается баллотироваться повторно в 2027 году.
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