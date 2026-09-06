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Инфантино присоединится к выборам президента ФИФА в 2027 году

Инфантино присоединится к выборам президента ФИФА в 2027 году

www.globallookpress.com/IMAGO/JOERAN STEINSIEK/imago-images.de Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино собирается баллотироваться повторно в 2027 году.

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