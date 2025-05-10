«Победные переговоры» России и Китая: Похоже, в Кремле сделан первый шаг к «Ялте 2.0»

Если эти земли будут наши, то отдавать их Китаю, большая глупость.

М

Михаил

Согласен... - Будет очень и неудобно! И много-много-много лет... Придётся эти "утерянные земли" либо выкупать! Либо... Искать какие-то схемы "зачётов, судов, сотрудничества и компромиссов"! Или же... Ну, и ещё что-то! Воевать за те перепроданные площади, пусть даже и чернозёмов... - Уже и не очень-то охота!