Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Победные переговоры» России и Китая: Похоже, в Кремле сделан первый шаг к «Ялте 2.0»

«Победные переговоры» России и Китая: Похоже, в Кремле сделан первый шаг к «Ялте 2.0»

  Для решения каких неотложных вопросов мог воспользоваться визитом в Москву Си Цзиньпин Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве 8 мая, прошедшие в теплой и дружественно атмосфере, закончились подписанием ряда документов и принятием нескольких совместных заявлений.

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Комментарии
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Ника
Если эти земли будут наши, то отдавать их Китаю, большая глупость.
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7 час.
Игорь Чернов
Совершенно верно и Рузвельт надавал бы по попке Трампу за эту оплошность....
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3 час.
М
Михаил
Согласен...  -  Будет  очень  и  неудобно! И  много-много-много  лет...   Придётся  эти  &quot;утерянные  земли&quot;  либо  выкупать!  Либо...   Искать  какие-то  схемы  &quot;зачётов,  судов,  сотрудничества  и  компромиссов&quot;! Или  же...   Ну,  и  ещё  что-то! Воевать  за  те  перепроданные  площади,  пусть  даже  и  чернозёмов...  -  Уже  и  не  очень-то  охота!
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3 час.
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