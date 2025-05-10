Для решения каких неотложных вопросов мог воспользоваться визитом в Москву Си Цзиньпин Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве 8 мая, прошедшие в теплой и дружественно атмосфере, закончились подписанием ряда документов и принятием нескольких совместных заявлений.
«Победные переговоры» России и Китая: Похоже, в Кремле сделан первый шаг к «Ялте 2.0»
Комментарии
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Ника
Если эти земли будут наши, то отдавать их Китаю, большая глупость.
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7 час.
Игорь Чернов
Совершенно верно и Рузвельт надавал бы по попке Трампу за эту оплошность....
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3 час.
М
Михаил
Согласен... - Будет очень и неудобно! И много-много-много лет... Придётся эти "утерянные земли" либо выкупать! Либо... Искать какие-то схемы "зачётов, судов, сотрудничества и компромиссов"! Или же... Ну, и ещё что-то! Воевать за те перепроданные площади, пусть даже и чернозёмов... - Уже и не очень-то охота!
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3 час.
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