В Тульской области муж и жена несколько месяцев кормились за счет магазина

В Алексине суд вынес приговор супругам Т. и О., которые обвиняли в краже. Ущерб по делу превысил 250 тысяч рублей, а потерпевшей выступила хозяйка магазина из поселка Пахомово Заокского района, в котором ранее работала обвиняемая продавцом.