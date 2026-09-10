Уличные акробаты начали зарабатывать на жизнь необычным способом: выступают в пробках

Когда на оживлённом перекрёстке в столице Кении загорается красный свет, 22-летний Мохаммед Ньяле в костюме леопарда выбегает на дорогу и делает сальто, к нему присоединяются ещё пятеро .
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