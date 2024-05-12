Захарова: "Евровидение" стало конкурсом не песни, а степени извращения

Global Look Press/dpa Музыкальное состязание "Евровидение" стало конкурсом степени извращения. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РЕН ТВ победу на конкурсе рэпера Nemo из Швейцарии.
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