Роша рассказал, кому посвятил гол в матче с «Химками»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью пресс-службе клуба прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в 20-м туре РПЛЗащитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью пресс-службе клуба прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в 20-м туре РПЛ— Мы знали, что будет очень сложный матч.
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