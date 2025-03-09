Роша рассказал, кому посвятил гол в матче с «Химками»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью пресс-службе клуба прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в 20-м туре РПЛЗащитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью пресс-службе клуба прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в 20-м туре РПЛ— Мы знали, что будет очень сложный матч.