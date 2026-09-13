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Спорт Уик-Энд

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Разрушать стали хуже, созидать не получается - такая «Балтика» сегодня

Разрушать стали хуже, созидать не получается - такая «Балтика» сегодня

АЛЬФА-БАНК - РПЛ. Конкурс «Футбол-прогноз». 9-й тур Чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ не сомневается в победе «сине-бело-голубых», пусть и с минимальным счётом.

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