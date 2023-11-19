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На аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены склады ГСМ - Минобороны

На аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены склады ГСМ - Минобороны

Очередные сутки снова прошли под знаком боев в районе Авдеевки, хотя и под Артемовском наши войска тоже не стояли на месте, прорвав оборону ВСУ на южном фланге.

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