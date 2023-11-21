Находящегося в розыске мигранта задержали на станции метро «Проспект Славы»

Гражданин Узбекистана обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В понедельник вечером в вестибюле станции метро «Проспект Славы» в Петербурге опергруппа задержала находящегося в межгосударственном розыске.
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