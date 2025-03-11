Женский праздник - среди книг и любимых авторов.

В библиотеках Централизованной библиотечной сети Бобруйского района прошли тематические мероприятия, посвященные Дню женщин: познавательно-игровые программы, литературно-музыкальные композиции, поэтические вечера, часы поздравлений, творческие мастер-классы и др.
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