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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Женский праздник - среди книг и любимых авторов.

Женский праздник - среди книг и любимых авторов.

В библиотеках Централизованной библиотечной сети Бобруйского района прошли тематические мероприятия, посвященные Дню женщин: познавательно-игровые программы, литературно-музыкальные композиции, поэтические вечера, часы поздравлений, творческие мастер-классы и др.

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