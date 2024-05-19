В Дагестане предложили разработать федеральную программу развития горных территорий

Предложена разработка федеральной программы развития горных территорий России. Эта инициатива уже получила поддержку Министерства экономического развития РФ и создана рабочая группа под руководством заместителя министра экономического развития Сергея Назарова.
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