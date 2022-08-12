Европа согласна покупать российский уголь по высокой цене в обход эмбарго

Европа последних нескольких лет характеризуется впадением в крайности. Сначала попытка ускорить энергопереход в рамках концепции экологической макроэкономики уничтожила стабильность на отраслевом рынке.
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