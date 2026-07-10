Аллерголог Болибок: вакцина от аллергии на кошек появится в РФ через 1-2 года

Любители кошек и собак могут ликовать — в России на подходе вакцина от аллергии на животных. Препарат готовят к клиническим испытаниям, и через год-два будет достаточно одной-двух инъекций, чтобы избавиться от недуга навсегда.
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