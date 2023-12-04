В России взлетели продажи новых машин. Названы лидеры рынка

В период с января по ноябрь 2023 года объем продаж новых автомобилей в России вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 1,17 миллиона единиц, как сообщает Минпромторг РФ.
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