Рост ВВП Китая во втором квартале неожиданно оказался ниже целевого

Главный виновник – обвал инвестиций в основной капиталShutterstock читайте на monocle.ruГлавный виновник – обвал инвестиций в основной капиталТак медленно, как в апреле – июне 2026 года, экономика Китая не развивалась уже более 3 лет.
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