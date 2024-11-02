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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» забил 5+ голов в 1-м периоде впервые с марта 2008 года

«Кэпиталс» проводят матч регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:1, 2-й период). В 1-м периоде «Вашингтон» забросил 5 шайб.

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