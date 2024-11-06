Перестал ходить на тусовки, носит прилизанный пробор: как изменился L’One после ухода из Black Star

В 2019 году Леван Горозия, известный как L’One, объявил об уходе из лейбла Black Star. Разрыв деловых отношений происходил со скандалом.
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