На «Территории инноваций» на ПМЭФ обсудили борьбу с телефонными мошенниками

На тематической площадке «Территория инноваций» Фонда Росконгресс на Петербургском международном экономическом форуме – 2024 поделились мнениями, как решить острую и социально значимую проблему цифровой безопасности граждан.
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