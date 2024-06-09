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На «Территории инноваций» на ПМЭФ обсудили борьбу с телефонными мошенниками

На «Территории инноваций» на ПМЭФ обсудили борьбу с телефонными мошенниками

На тематической площадке «Территория инноваций» Фонда Росконгресс на Петербургском международном экономическом форуме – 2024 поделились мнениями, как решить острую и социально значимую проблему цифровой безопасности граждан.

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