В Челябинской области пьяного водители поймали за рулем автобуса с пассажирами

В Сатке госавтоинспекторы остановили автобус с нетрезвым водителем. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, вызвавшую подозрения «Газель» экипаж полка ДПС остановил сегодня, 7 июня, около 09:00 в Сатке, на улице 100-летия комбината «Магнезит».