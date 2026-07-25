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Daily Storm

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Восемь человек погибли в результате ночного удара ВСУ по турбазам в Запорожской области

Восемь человек погибли в результате ночного удара ВСУ по турбазам в Запорожской области

Губернатор Балицкий сообщил о 14 раненых и продолжающихся спасательных работах на месте происшествияВ поселке городского типа Кирилловка Мелитопольского городского округа в ночное время произошла воздушная атака, под удар которой попали местные туристические базы.

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