Восемь человек погибли в результате ночного удара ВСУ по турбазам в Запорожской области

Губернатор Балицкий сообщил о 14 раненых и продолжающихся спасательных работах на месте происшествияВ поселке городского типа Кирилловка Мелитопольского городского округа в ночное время произошла воздушная атака, под удар которой попали местные туристические базы.
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