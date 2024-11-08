Энергетический кризис на пороге: молдавский министр слезно просит от России спасительного газа

Вопрос поставок газа в Приднестровье по альтернативному Украине маршруту остаётся неопределённым. Об этом заявил на RliveTV министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.
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