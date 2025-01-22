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В ЕК заявили о готовности Европы соразмерно ответить на тарифы США

В ЕК заявили о готовности Европы соразмерно ответить на тарифы США

Введение любых тарифов новой администрацией США встретит соразмерный ответ со стороны Европы. Об этом на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил член Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

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