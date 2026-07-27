MNQ is building a base, but 28,800 remains the recovery gate Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! quantsignals_alpha MNQ is trying to stabilize after the sharp 1-hour decline, with repeated demand appearing in the 28,300–28,500 area.
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