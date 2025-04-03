WP: Дмитриев прибыл в США показать готовность к миру и крупным финансовым сделкам

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США на переговоры, чтобы продемонстрировать готовность Москвы к миру и заключению крупных финансовых сделок.