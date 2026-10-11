Зеленский назвал условие проведения выборов на Украине

Зеленский готов провести выборы на Украине, но только при одном условии: если Россия пойдёт на временное прекращение огня.
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