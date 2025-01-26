Пушков: Трамп должен противостоять либералам ради будущего Америки

Алексей Пушков, глава комиссии Совфеда по информполитике, в своем Telegram указал на необходимость для Дональда Трампа сохранять жесткую позицию по украинскому вопросу, чтобы не допустить возвращения либеральной повестки в США и сохранить традиционные ценности.