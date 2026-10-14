Карагандинские дизайнеры и художники представят свои работы на ярмарке в Астане

Более 55 мастеров, дизайнеров и художников из Карагандинской области примут участие в ярмарке CREATIVE AIMAQ, которая пройдёт 17–18 октября в Qazaq Creative Hub в Астане, передает inKaragandy.
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