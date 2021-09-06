Ангарская горбольница получила микроскоп за 18 млн рублей для нейрохирургических операций

В нейрохирургическое отделение стационара ангарской городской больницы поступил дорогостоящий современный микроскоп, с помощью которого врачи смогут проводить сложнейшие нейрохирургические операции на более высоком уровне, пресс-служба БСМП г.
В нейрохирургическое отделение стационара ангарской городской больницы поступил дорогостоящий современный микроскоп, с помощью которого врачи смогут проводить сложнейшие нейрохирургические операции на более высоком уровне, пресс-служба БСМП г.
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