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Москвичам тяжело осознать, что в провинции может быть что-то на столичном уровне или даже круче чем в Москве. Часть 2

Москвичам тяжело осознать, что в провинции может быть что-то на столичном уровне или даже круче чем в Москве. Часть 2

﻿﻿Продолжим наш обзор, начатый в первой части. Самый яркий музей комплекса – Автомобильный музей. На улице перед музеем проходят гигантские выставки.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
и при чем тут &quot;Москвичам тяжело осознавать&quot;мы только рады
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