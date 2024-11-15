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Царьград

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  • Наталья Котельникова
    Да его самого лечить нужно. Какой комитет, какая тем более ГД? Ему место или в психушке, или в тюрьме. Ну подождите, ...После оскорблений...
  • Евгений Иноземцев
    Нужны не обещания, а действия!Руководство МФЮА ...
  • Игорь Васиков
    Похоже там черещ одного надо под следствие.Руководство МФЮА ...

19 ноября главы минобороны ЕС пересмотрят вопрос разрешения Киеву бить по России

19 ноября главы минобороны ЕС пересмотрят вопрос разрешения Киеву бить по России

Превосходство армии России вынуждает Запад менять стратегиюСовет глав миноборны Европейского Союза 19 ноября проведёт обсуждение возможности предоставления Киеву разрешения на нанесение ударов по территории России.

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