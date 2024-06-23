WSJ: Apple и запрещенная Meta хотят сотрудничать в сфере ИИ

По информации издания The Wall Street Journal, запрещенная в России корпорация Meta, владеющая Facebook и Instagram, ведет переговоры с Apple о сотрудничестве в области технологий искусственного интеллекта (ИИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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